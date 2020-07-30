Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi'den Kurban Bayramı mesajı

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bayramların güzel özelliklerinin toplumun tüm kesimlerine yansıması, ülkemizin birlik ve bütünlüğü, insanlarımızın ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi'den Kurban Bayramı mesajı, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bayramların güzel özelliklerinin toplumun tüm kesimlerine yansıması, ülkemizin birlik ve bütünlüğü, insanlarımızın ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelmesi açısından da büyük önem taşımaktadır." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Büyükekşi, bayramların insani ve İslami güzelliklerin yaşandığı özel günler olduğunu belirtti.

Gaziantep Futbol Kulübü olarak tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladıklarını aktaran Büyükekşi, "Dini bayramlarımız insani ve İslami güzelliklerin bir arada yaşandığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin kaynaştığı çok özel ve kutsal günlerdir. Bayramların güzel özelliklerinin toplumun tüm kesimlerine yansıması, ülkemizin birlik ve bütünlüğü, insanlarımızın ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelmesi açısından da büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi, Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı'na da salgın ortamında girildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Salgınlar bayram coşkusunun tam olarak yaşanmasına engel olan, insanların yaşamını kısıtlayan günlerdir. Böyle bir ortamda kendi sağlığımızı olduğu kadar diğer insanlarımızın sağlığını da düşünmek en önemli görevimiz olmalıdır. Bu nedenle Kurban Bayramı'nda ülkemizin salgınla mücadelesine zarar verecek, insanlarımızın sağlığını tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmalıyız. Gaziantep Futbol Kulübü olarak, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlarken, bayramın şehrimize, ülkemize ve dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kovid-19 salgınının sona ermesini ve taraftarların yeniden stadyumları tıklım tıklım doldurarak futbolun tüm güzelliklerinin yaşanacağı günlerin yeniden gelmesini diliyorum. Kurbanlarınız makbul, bayramınız mübarek olsun."

Mehmet Büyükekşi, Kurban Bayramı, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 09:59

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika Spor
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