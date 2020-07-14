Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Büyükekşi, mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz'da dünyaya kahramanlık ve demokrasi dersi verdiğini belirtti.

Türk milletinin tarihinde bağımsızlığı ve hürriyetinden ödün vermediğine dikkati çeken Büyükekşi, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'da gururumuz ve adeta göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış bir grup Fetullahçı Terör Örgütü mensubu asker, emir-komuta zincirinin dışına çıkarak, haince bir darbe girişiminde bulunmuştur. Ancak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bir araya gelerek alanlara inen ve darbecilerin tankına, topuna ve tüfeğine karşı kahramanca bir duruş sergileyen milletimiz, hainlerin planlarını bozmuş, Türkiye'yi karanlığa sürükleme hedefleri tarihin çöplüğüne atılmıştır."

"Şehitlerimiz onurumuzdur"

Büyükekşi, devletlerin Türk milletinin darbecilere karşı sergilediği kahramanlık destanını hayranlıkla izlediğini ve takdir ettiğini, darbe girişiminde Türk milletinin yazdığı destanın demokrasi niteliğinde olduğunu aktardı.

Şehitlerin unutulmayacağını kaydeden Büyükekşi, "Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da vatanımıza, bayrağımıza ve kardeşliğimize uzanacak her tehdidin kararlılıkla bertaraf edileceğinin bilinci ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzü coşkuyla kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimiz onurumuzdur." ifadelerini kullandı.

Gaziantep, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:35 Kaynak: AA

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