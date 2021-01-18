Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi takımdan memnun Açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de zirve yarışını sürdürdüklerini belirterek, takımın gidişatından memnun olduklarını ifade etti.

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, 2-1 kazandıkları Hes Kablo Kayserispor maçında futbolcularının sahaya karakterlerini koyduğunu ve takım olarak güçlerini bir kez daha ispatladıklarını aktardı.

Beklenmeyen bir süreç yaşadıklarını ve bu doğrultuda Kayserispor ile oynadıkları karşılaşmanın öneminin arttığını kaydeden Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta oynadığımız Sivasspor maçının ardından yaşanan talihsiz olaylardan dolayı hocamız Sumudica ile yollarımızı ayırmıştık. Kısa süre içerisinde takımımızı bu yaşanılan olayların dışında tutarak, onların sadece futbollarına konsantre olması yönünde çalışmalar yaptık. Kendileri de bu karşılaşmada futbolculuk yeteneklerinden ziyade karakterleriyle mücadele etti. Zorlu bir rakibe karşı üstün bir mücadele göstererek haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Antrenörümüz Erdal Güneş'e de ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor. Yaklaşık dört yıldır antrenörlük görevinde bulunuyor ve en zorlu zamanlarda bile elini hep taşın altına koydu. Onun da bu galibiyette payı yüksektir, kendisine de teşekkür ederim. Ligde üst sıralardan bu galibiyetle birlikte kopmadık ve zirve yarışımızı sürdürmeyi başardık."

Kulüplerde bir başarı varsa bunun asla yalnızca futbolcuların, teknik heyetin veya yönetimin başarısı olarak gösterilemeyeceğini belirten Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Futbolda başarıyı sağlayan en önemli etkenlerden birisi de aile olabilmektir. Beklenmedik bir şekilde yollarımızı ayırdığımız Marius Sumudica'nın takımımıza çok büyük katkıları oldu. Kendisi de yaptığı son basın toplantısında başarının asla sadece kişilere bağlı olmayacağını dile getirerek önemli bir mesaj verdi. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerek Sumudica gerekse de teknik heyetiyle önemli işlere imza atıldı, yönetimimiz de her zaman kendisine destek verdi. Sonuca baktığımız zaman önemli bir takım olmayı başardık, bunun hikayesi de birlik, beraberlikten geçiyordu. Şu an takımımızda aile ortamı devam ediyor, bu da hem sahada hem de saha dışında çok net şekilde gözlemlenebiliyor. Bu ortamın sürmesi adına tüm fedakarlıkları yapmaya devam edeceğiz."

Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını aktaran Büyükekşi, "Ligde hiçbir maçın kolay olmadığının bilincindeyiz. Çaykur Rizespor da ülkemizin önemli camiaları arasında yer alıyor ve onlara da saygı duyuyoruz. Amacımız bu karşılaşmada da galibiyet alarak taraftarlarımızı sevindirebilmek. Oyuncularımıza da teknik heyetimize de gönülden güveniyoruz. Bu zorlu deplasmana da galibiyet için gideceğiz, ümit ediyorum iyi gidişatımızı sürdürmeyi başarırız." ifadelerini kullandı.

Taraftar özlemi

Büyükekşi, salgın nedeniyle zirve yarışında taraftarlarından yoksun olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Şu ana kadar gösterdiğimiz performansla her zaman ilk 5 sıra içerisinde olmayı başardık. Tarihi bir başarı hikayesi yaşıyoruz ve her maçtan sonra 'Keşke taraftarlarımızla olsaydık' diye hayal kuruyorum. Böylesine önemli bir gidişat yakalamışken onların yanımızda olmaması bizler için üzücü bir durum. Elbette içinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle biraz ayrı kaldık ancak en kısa sürede de onları yeniden statlarda göreceğimize inanıyorum. Dualarıyla ve destekleriyle yanımızda olan tüm taraftarlarımızı mutlu etmeyi sürdüreceğiz. Onlar bizler için çok kıymetli, inşallah gurur duydukları bu takımı daha iyi yerlerde görecekler."