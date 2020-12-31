Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yeni yıl mesajı Açıklaması

31.12.2020 15:01
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yeni yıl mesajı Açıklaması, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni yıl mesajında, "2021'in taraftarların yeniden stadyumları doldurduğu, futbol coşkusunun zirveye çıktığı bir yıl olmasını diliyoruz.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni yıl mesajında, "2021'in taraftarların yeniden stadyumları doldurduğu, futbol coşkusunun zirveye çıktığı bir yıl olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükekşi, yayımladığı mesajda, 2020'nin salgın, depremler, doğal afetler ve büyük kazalar ile geçtiğini ifade etti.

Salgın nedeniyle tüm dünyada olumsuzluklarla anılacak bir yılın geride kaldığını, şimdi yeni umutlarla ve yeni hedeflerle yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Büyükekşi, 2021'in salgının tamamen sona erdiği, insanların eskisi gibi özgürlüklerine kavuştuğu bir yıl olmasını diledi.

Salgın nedeniyle maçların seyircisiz oynandığını hatırlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Taraftarın alınmadığı, çok kısıtlı seyirciyle oynanan maçlarda futbol coşkusu ve heyecanının eksik kaldığı bir gerçektir. Her zaman söylüyoruz, sahadaki 12. adam olarak gördüğümüz taraftarımız bizim en büyük gücümüzdür. Bu anlamda 2021'in taraftarların yeniden stadyumları doldurduğu, futbol coşkusunun zirveye çıktığı bir yıl olmasını diliyoruz. Dünya 2020 yılında büyük olumsuzlukları yaşarken, biz kulüp olarak başarılı bir dönemi geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz sezon ilk kez mücadele ettiğimiz Süper Lig'de zirveyi zorlayan bir takım olarak yeni yıla giriyoruz. Hedefimiz, bu sezon Süper Lig'i ilk 5 takım içerisinde tamamlayarak Avrupa kupalarında şehrimizi ve ülkemizi temsil etmektir."

Mehmet Büyükekşi, Gaziantep, Yeni Yıl, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika Spor


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