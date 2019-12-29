Gaziantep Futbol Kulübü-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın - GAZİANTEP - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep Futbol Kulübü-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın - GAZİANTEP - Son Dakika Spor

Gaziantep Futbol Kulübü-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın - GAZİANTEP

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, ligin ilk yarısında göze güzel gelen bir futbol oynadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, ligin ilk yarısında göze güzel gelen bir futbol oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın hasta olması nedeniyle yardımcı antrenör Gabriel Margarit katıldı.

Rakiplerinin güçlü olduğunu belirten Margarit,şöyle konuştu:

"Bu sene Avrupa kupalarına hak eden bir rakibimiz vardı. Şuan takımımız 24 puanla 9'uncu sırada. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bence takımımız ligin ilk yarısında göze güzel gelen hoş futbol oynadık. Oyuncularıma bu futbol için teşekkür ediyorum. takım 1 hafta izin yapacak daha sonra hazırlıklara başlayacağız. Ligin ikinci yarısına daha iyi hazırlanacağız bundan eminim."

Yalçın: "Kazanmamız gereken bin maçtı"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik direktörü Sergen Yalçın, kırmızı kart ve sarı kartların olduğu sert bir maç olduğunu belirtti.

Oyun içinde rakibe pozisyon vermediklerini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"İki golü de kendimiz attık. İlk golü bireysel hatadan yedik, hediye ettik rakibe yani. İkinci yarı 10 kişi kaldıktan sonra takımımız reaksiyon gösterdi ve daha iyi oynamaya başladık ve 1-1'i yakaladık. Bundan sonra iki net pozisyonumuz vardı. Maçı kazanabilirdik. Zaten baktığımız zaman bizim kazanmamız gereken bin maçtı. Ama oyun içinde şanssızlıklar oluyor, bireysel hatalar oluyor. 4,5 önemli oyuncumuz yoktu bugün. Onun sıkıntısını da yaşadık. Çok hamle şansımız olmadı. Deplasmanda alınan 1 puan sevindirici diye düşünüyorum. Artık ligin ikinci yarısına bakacağız. 24 puanla bitirdik ilk yarıyı. Fena bir puan değil, kötü de değil. Orta seviyede bir puan olarak düşünüyorum. İnşallah ikinci yarı bizim için daha iyi olur."

Gaziantep Futbol Kulübü-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın - GAZİANTEP

Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:37 Kaynak: AA
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