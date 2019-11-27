Gaziantep Futbol Kulübü destek bekliyor

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Gaziantep Futbol Kulübü, 'Gaziantep Tek Yürek' isimli kampanya başlattı.



Süper Lig'de ilk sezonu olmasına karşın, özellikle ilk haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Gaziantep Futbol Kulübü yönetimi, bu proje kapsamında taraftarlarından da büyük destek bekliyor. Kırmızı-siyahlı taraftarlar DESTEK yazıp 8827'ye gönderecekleri kısa mesajların dışında GFK Store internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan özel formalarla ve açılan banka hesaplarıyla takımlarına destek olabilecekler.



Büyükekşi: "Kampanyamıza herkes destek olmalı"



Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, kampanyanın başlangıcının gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu doğrultuda Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarılarla adından söz ettirebilmesi adına tüm Gazianteplilere büyük görev düştüğünü ifade etti. "Gaziantep Tek Yürek" projesiyle şehirde yaşayan herkesin bu kampanyaya destek olması gerektiğini ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Kampanyamız geçtiğimiz gün resmen start aldı. Bizler Gaziantep adının sporda da en üst seviyelerde yer alması için yoğun mesai harcıyoruz. Bu doğrultuda kulübümüze destek olmak isteyen taraftarlarımız için önemli bir proje başlattık. Taraftarlarımız da kısa mesaj yoluyla, forma satın alarak ve belirtilen banka hesaplarına gönderecekleri bağışlarla bizlere destek olabilecekler. Gaziantep Futbol Kulübü sadece futbolcu, teknik heyet ve biz yönetim kurulundan oluşmuyor. Bu takım Gaziantep şehrinin takımı ve bu konuda da tek yürek olacağımızdan en ufak şüphemiz bulunmuyor. Bu dakikadan itibaren dünyanın her noktasında yaşayan Gazianteplilerin, kendisini Gaziantepli hissedenlerin desteğine yoğun bir şekilde ihtiyacımız var" dedi.



"Tüm Türkiye'ye Gaziantep'in tek yürek olduğunu göstermek istiyoruz"



Kulüp bünyesinde gerçekleştirilen kampanyanın kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızla sportif faaliyetlerimizin yanı sıra, kalıcı gelirler sağlayabilmek için de büyük mesai harcıyoruz. Futbol takımımız için sezonu ilk 10 sıra içerisinde tamamlama hedefi koyduk ve bu doğrultuda da grafik sergilemeyi başarıyoruz. Tüm bunların yanı sıra oluşabilecek ekonomik sıkıntıların yaşanmaması için de taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Gerçekten şu an çok ciddi bir proje başlattık ve tüm Türkiye'ye Gaziantep'in tek yürek olduğunu göstermek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde ünlü isimlerin de katılacağı birçok kampanya tanıtım filmlerimiz yayınlanmaya başlanacak. Bunlarla birlikte Gaziantep ve İstanbul'da olmak üzere iki ayrı destek gecesi düzenleyeceğiz. Amacımız Gaziantep Futbol Kulübümüzü yaşatmak ve en iyi şekilde gelirler sağlayabilmek. Taraftarlarımızın gücünün farkındayız, stadyumda olduğu gibi saha dışında da kulüplerine destek vereceklerine inanıyorum. Bizleri bu proje kapsamında gönderecekleri SMS'lerle, alacakları formalarla asla yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Artık bunun zamanı olduğunun farkındayız ve hep birlikte 'Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek' deme vakti gelmiştir" açıklamasını yaptı.



Gaziantep Futbol Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden de sürekli olarak "Gaziantep Tek Yürek" kampanyası hakkında taraftarlara duyuru yaparken, bu doğrultuda destek beklediklerini taraftarlarına iletiyor. - İSTANBUL