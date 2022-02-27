Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından - Son Dakika
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Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından

27.02.2022 16:47

Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardındanMustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27'nci haftasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta, ciddi bir mesaj verdiklerini belirtirken, Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol...

Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27'nci haftasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta, ciddi bir mesaj verdiklerini belirtirken, Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut ise maçı Altay'a hediye ettiklerini vurguladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27'nci hafta karşılaşmasında Altay, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. "Maçı Altay'a hediye ettik" diyerek maçı özetleyebileceklerini dile getiren Bulut, "Bunu Altay'ı küçümsemek için söylemiyorum. Sonuçta 3 gol attılar ancak her iki yarıda bizim kaçırdıklarımıza baktığınızda maçı çok erken bitirmemiz gerekiyordu. Bugün gol atmak istemedik. Fırsatları değerlendiremedik" dedi.

SERKAN ÖZBALTA: BUGÜN TAKIMIM İSTEDİKLERİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YAPTI

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, kendileri için ligin boyunun kısaldığını ve çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. Göreve geldiğinden bu yana 1 aydır çok çalıştıklarını, bu hafta zihinsel olarak da maça hazırlandıklarını ifade eden Serkan Özbalta, "Ligde kalacaksak doğaçlama bir oyunla değil; planlı, organizasyonu ve stratejileri olan, ne yaptığını bilen bir takım olarak kalmak istiyoruz. Bugün takımım istediklerimin büyük bölümünü yaptı. Üst üste 8 mağlubiyet almış, 16 hafta kazanamamış bir takımın mental çöküşünü bir anda toparlamak kolay olmuyor. Biz bunu fena götürmüyoruz" yorumu yaptı.

"CİDDİ BİR MESAJ OLDU"

Gaziantep FK karşısında aldıkları galibiyetin yukarıya çıkabilme adına hem kendi taraftarlarına hem İzmir şehrine hem tüm sporseverlere ciddi bir mesaj olduğunu ifade eden genç teknik adam, "Bazı şeyler elimize geçene kadar istikrarı devam ettirmek zorundayız. Bu galibiyetle bazı takımların hesaplar içine gireceğini düşünüyorum. Kümede kalma ihtimali çok düşük görünen Altay o mesajı verdi. Kazanmaya devam ettikçe üstümüzdeki 5-6 takımın takılacağını biliyoruz. Alacağımız azami puanları alıp, kırılma anına umutla bakacağımız maça girmek istiyoruz. Başarmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Bu umudu tazelemeye başladık" diye konuştu.

Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından
Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından
Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından

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Kaynak: DHA

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