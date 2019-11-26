Son Dakika Haberleri: Gaziantep Futbol Kulübü, Masterchef'te!
Son Dakika Spor Gaziantep Futbol Kulübü, Masterchef'te! - Son Dakika Spor

Gaziantep Futbol Kulübü, Masterchef'te!

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü'nde başkan Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica ve futbolcular, Masterchef isimli televizyon programına katıldılar.

Gaziantep Futbol Kulübü, Masterchef'te!, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü'nde başkan Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica ve futbolcular, Masterchef isimli televizyon programına katıldılar.


Programda Sumudica'nın tavırları sosyal medyada beğeni topladı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

masterchef türkiye, Mehmet Büyükekşi, Gaziantep, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:53 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi!
Fatih Terim, Ömer Bayram'ı neden oyundan aldığını açıkladı! Paulo Dybala, gol attıktan sonra asker selamı verdi! Galatasaray'ın Avrupa'daki 100. galibiyeti yine gelmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 05:02:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Futbol Kulübü, Masterchef'te!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]