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Gaziantep Futbol Kulübü, Masterchef'te!
6 saat önce
Gaziantep Futbol Kulübü'nde başkan Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica ve futbolcular, Masterchef isimli televizyon programına katıldılar.
Gaziantep Futbol Kulübü'nde başkan Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica ve futbolcular, Masterchef isimli televizyon programına katıldılar.
Programda Sumudica'nın tavırları sosyal medyada beğeni topladı.
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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:53
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