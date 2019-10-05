Son Dakika Haberleri: Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor
Son Dakika Spor Haber

Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor

31 dakika önce

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Süper Lig'de ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 ile geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş'ı 3-2, ardından deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Gaziantep temsilcisi, son olarak evinde konuk ettiği Göztepe ile de 1-1 berabere kaldı.

Ligde ilk sezonunu geçiren ve 6. hafta sonunda 11 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Medipol Başakşehir maçında da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Kayode dönüyor

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, İstanbul ekibine karşı takımını 2 oyuncudan yoksun sahaya sürecek.

Sakatlığı süren Muğdat Çelik'in görev alamayacağı Gaziantep temsilcisinde ayrıca Souleymane Diarra da sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayacak. Üç maçlık cezasını tamamlayan forvet Kayode ise teknik heyetin forma vermesi halinde sahada olacak.

Kayode, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.

Başakşehir, Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Basketbol Süper Ligi'nde 2 maç TRT'den yayınlanacak!
Antalyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti! Fenerbahçe, Akdeniz ekiplerine takıldı! Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 11:20:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]