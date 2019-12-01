Son Dakika Haberleri: Gaziantep Futbol Kulübü - Yukatel Denizlispor maçının ardından
Son Dakika Spor Gaziantep Futbol Kulübü - Yukatel Denizlispor maçının ardından - Son Dakika Spor

Gaziantep Futbol Kulübü - Yukatel Denizlispor maçının ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenilen Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, mağlubiyeti hak etmediklerini belirtti.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenilen Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, mağlubiyeti hak etmediklerini belirtti.

Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta boyunca bu maça hazırlandıklarını ancak istedikleri sonucu elde edemediklerini söyledi.

Hızlı oyunculara karşı defansı hazır tutamadıklarını dile getiren Sumudica, "Mağlubiyeti hak etmeyen bir maç oynadık. İlk yarı oynadık, golü atmak için fırsatları da yakaladık ve golü de bulduk. Oyuncularıma uyarıda da bulundum, golü bulduktan sonraki 5 dakikalık bölümü ve bu avantajı kaybetmemiz lazım diye. Ama rakibimize bütün sahayı açtık. Yediğimiz iki golde kontrataktan gerçekleşti. Taraftarımız mağlubiyete üzüldü. 2-1 yenik durumdayken taraftar bana oyuncu değişikliği yapmam için el işaretinde bulundu. Ama ben de her maçta hep aynı oyuncuları değiştiriyorum. Yedek kulübemde farklılık yaratacak oyuncu yok. Elimde oyuna alabileceğim 2-3 oyuncu var." diye konuştu.

Mehmet Özdilek: "İki tane çok güzel gol attık"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, rakip gördükleri takımı kendi evinde yenerek moral kazandıklarını ifade etti.

Oyunun ilk 10 dakikasında bocaladıklarını anlatan Özdilek, "İlk yarı her iki takım için de kontrollü bir oyun olarak gözüküyor. Gaziantep FK, ligin en çok gol yiyen takımı. Maçın son 30 dakikasında 13 gol yiyen takımlardan. Aslında çalıştığımız bir pozisyondan çok basit bir gol yedik. Gol yedikten sonra akabinde gol bulmamız bizim moralimizi yükseltti. İki tane çok güzel gol attık. Bugün itibarıyla hem rakibimizin üzerine çıktık hem de moral kazandık. Ama lig bitmedi 4 maçımız daha var. Bugün oyuncularım takım halinde müthiş derecede mücadeleci ve enerjisi yüksek bir takım görüntüsü verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Özdilek, bugün kızının doğum günü olduğunu ve yanında olamadığı için galibiyeti de kızına armağan ettiğini kaydetti.

Gaziantep Futbol Kulübü - Yukatel Denizlispor maçının ardından

Denizlispor, Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizlispor, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti
Sumudica ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı! İlk mahkemede serbest kalan dayakçı koca, ikinci mahkemede tutuklandı Abdurrahim Albayrak, Trabzon'da saldırıya uğradı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 00:55:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Futbol Kulübü - Yukatel Denizlispor maçının ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]