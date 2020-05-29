Gaziantep Futbol Kulübünde bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı...
Gaziantep Futbol Kulübünde bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Gaziantep Futbol Kulübünde bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 04:01 Kaynak: AA
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