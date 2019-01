Gaziantep Galatasaray'ı Devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 71-67'lik skorla mağlup etti.

KÜNYE



Salon: Karataş Şahinbey Hakemler: Altuğ Köselerli xx, Ziya Özorhon xx, Ali Şakacı xx Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva xx 5, Tonye Jekiri xxx 17, Marko Tomas xxx 22, McKissic xxx 10, Doğan Şenli x, Phllip Edward Greene xx 2, Vasiliauskas xx 5, Can Uğur Öğüt xxx 10, Murat Göktaş x, Kadir x Başantrenör: Nenad Markovic Galatasaray: Webster xx 9, Harrison xxx 16, Arapovic xx 4, Hayes xx 12, Can xx 2, Caner Erdeniz x, Erol Can xx 3, Auguste xx 10, Göksenin xx 5, Ayberk x, Hasan xx 6 Başatrenör: Ertuğrul Erdoğan 1. periyot: 20-22 (Galatasaray lehine) Devre: 39-35 (Gaziantep Basketbol lehine) 3. periyot: 52-55 (Galatasaray lehine)



