Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi'nde AA muhabirlerine 2 ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi'nde AA muhabirlerine 2 ödül - Son Dakika

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi'nde AA muhabirlerine 2 ödül

6 saat önce

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Basın Ödülleri Gecesi'nde, 7 dalda dereceye giren gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi'nde AA muhabirlerine 2 ödül, System.String[]

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Basın Ödülleri Gecesi'nde, 7 dalda dereceye giren gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şirehan Otel'de düzenlenen törendeki konuşmasında, gazetecilik mesleğinin halkın haber alma hakkını kullanmasına vesile olduğunu söyledi.

Yerel basının önemine işaret eden Gül, "Basın camiasının, aynı zamanda halkın milli, sosyal ve kültürel kimliğini korumak, tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımına destek olmak, halkımızda yaşadığı yere karşı aidiyet duygusu oluşturmak gibi son derece önemli görevleri daha vardır. Gaziantep'te hizmete başladığımdan bu yana yerel basınımızın bu görevi layıkıyla yerine getirdiğini görüyorum. Tüm gazetecilerin bu önemli gününü kutluyorum." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de demokrasiyle yönetilen ülkelerde her zaman tarafsız ve özgür basının var olması gerektiğini vurguladı.

Bu anlamda kentteki gazetelerin yaşamasını arzu ettiklerini aktaran Şahin, hemen her alanda Türkiye'ye örnek ve iddialı olan Gaziantep'in basın ayağıyla daha iyi noktalara gelmesini arzuladıklarını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından 7 dalda dereceye giren gazetecilere ödül verildi.

Anadolu Ajansı muhabiri Mehmet Akif Parlak'ın fotoğraf dalında birinci, Kerem Kocalar'ın da aynı dalda üçüncü olduğu gecede, Yavuz Donat'a "onur", Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz'a "yılın en iyi kadın program sunucusu", N TV haber spikeri Ahmed Arpat'a "yılın en iyi erkek haber spikeri", Kanal 7 program sunucusu Mehmet Acet'e "yılın en iyi erkek program sunucusu", Fox televizyonundan İsmail Küçükkaya'ya "yılın en iyi sabah kuşağı", Kanal D ana haber spikeri Buket Aydın'a "yılın en iyi kadın haber spikeri" ödülleri takdim edildi.

Geceye katılamayan ve "yılın en iyi haber bülteni" ödülüne layık görülen Star TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in ödülünü ise televizyonun Haber Genel Yayın Koordinatörü Zafer Balkan aldı.

Gecede Coşkun Sabah parçalarını seslendirdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gaziantep, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Önce kokladı, sonra çaldı! Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada
FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kadın, erken final yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
04:52 Malta'da iktidardaki İşçi Partisi'nin liderlik yarışını Robert Abela kazandı - Son Dakika
04:36 Libya'daki ateşkes başkent Trablus'ta havai fişeklerle kutlandı - Son Dakika
03:50 Aydın'da iki otomobilin çarpışması soncu 1'i çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika
03:09 Karabük dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı - Son Dakika
03:04 Elazığ'da dolunayın görsel şöleni - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 05:36:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi'nde AA muhabirlerine 2 ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]