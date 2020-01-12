Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 4 ödül - Son Dakika

4 ödüle layık görüldü.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle geleneksel hale getirilen Basın Ödüller Yarışması töreni düzenlendi. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve bir otelde yapılan ödül törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Derya Bakbak, CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Törende konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay , "Bulunduğumuz coğrafyadan kaynaklı yanı başımızda bir Suriye gerçeği var. Birçok meslektaşımız canı pahasına sınırdaki gelişmeleri tüm dünyaya aktardı ve aktarmaya devam ediyor" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gelişen teknolojiye dikkat çekerek, "Artık iletişim teknolojisinin zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki ellerimizdeki her bir cep telefonu birer fotoğraf makinesi ve birer kamera olmuş durumda. İnternet haberciliği ve sosyal medya yazılı basın ile birlikte daha da çeşitlenmiş durumda. Bu teknolojiyi iyi kullanmamız şeffaf toplum düzenine gidebilmemiz için benim gördüğüm en önemli şey beşeri sermaye işini ehline vermek gerekiyor" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise ödül alan tüm basın mensuplarını tebrik ederek, basının kentteki önemli gelişmeleri Türkiye 'ye duyurduklarını ve kentte olumlu gelişmelerin daha çok olduğunu söyledi. Vali Gül, Gaziantep'in her alanda geliştiğini belirterek, bu gelişmeleri duyurmada yardımcı olan basın camiasına teşekkür etti.

Konuşmalardan, ardından 2019 yılı ödülleri açıklandı. Haber, fotoğraf, köşe yazısı, röportaj, sayfa düzeni, televizyon ve radyo programı kategorilerinde düzenlenen yarışmada DHA muhabirlerinden Eyyüp Burun 'haber', Mustafa Kanlı 'görüntü', Kadir Güneş ise 'fotoğraf' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Demirören Haber Ajansı Gaziantep Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş'a ise meslekte 25'inci yılı geride bıraktığı için onur plaketi takdim edildi.

Ödül törenin ardından sahne alan Coşkun Sabah , davetlilere parçalarını seslendirdi.

- Nda