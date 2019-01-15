Son Dakika Haberleri: Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nden DÜNYA Gazetesi’ne 2 ödül

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nden DÜNYA Gazetesi’ne 2 ödül

50 dakika önce

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından Geleneksel Basın Ödülleri Gecesi'nde DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'a özel ödül verildi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nden DÜNYA Gazetesi’ne 2 ödül, System.String[]
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından Geleneksel Basın Ödülleri Gecesi'nde DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'a özel ödül verildi. Gaziantep Bölge Temsilciliği'nde görev yapan arkadaşımız M. Tekin Çiçek ise röportaj dalında 2.'lik ödülüne değer görüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:09 

Ekonomi
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