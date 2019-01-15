Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nden DÜNYA Gazetesi’ne 2 ödül
50 dakika önce
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından Geleneksel Basın Ödülleri Gecesi'nde DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'a özel ödül verildi.
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından Geleneksel Basın Ödülleri Gecesi'nde DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'a özel ödül verildi. Gaziantep Bölge Temsilciliği'nde görev yapan arkadaşımız M. Tekin Çiçek ise röportaj dalında 2.'lik ödülüne değer görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:09
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