Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya ödül - Son Dakika

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya ödül

6 saat önce

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Basın Ödülleri Gecesi'nde İhlas Haber Ajansı'nın iki muhabirine de ödül ve plaket verildi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya ödül, System.String[]

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Basın Ödülleri Gecesi'nde İhlas Haber Ajansı'nın iki muhabirine de ödül ve plaket verildi.


Gaziantep'te özel bir otelde düzenlenen 'Basın Ödülleri Gecesi'ne Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile ulusal ve yerel medya temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Törende konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Gaziantep'in Suriye sınırında bulunduğunu hatırlatarak, "Birçok meslektaşımız canı pahasına sınırdaki gelişmeleri tüm dünyaya aktardı ve aktarmaya devam ediyor. Bölgedeki meslektaşlarımız her türlü zor koşula rağmen görevini en iyi şekilde yerine getirme çabası içerisinde bulunuyor" diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise, "Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki ellerimizdeki her bir cep telefonu birer fotoğraf makinesi ve birer kamera olmuş durumda. Bu teknolojiyi iyi kullanmamız, şeffaf toplum düzenine gidebilmemiz için benim gördüğüm en önemli şey beşeri sermaye işini ehline vermek gerekiyor" şeklinde konuştu.


Vali Gül, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Gaziantep'te hizmete başladığımdan bu yana yerel basınımızın bu görevi layıkıyla yerine getirdiğini görüyorum. Tüm gazetecilerin bu önemli gününü kutluyorum" diye konuştu.


Açılış konuşmalarının ardından 7 ayrı dalda dalda dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. İHA muhabiri Lider Olgun'a Televizyon Haberleri dalında üçüncülük ödülü verildiği gecede meslekte 25 yılını dolduran İHA muhabiri Mehmet Bulut'a da plaket verildi. Ayrıca gecede Yavuz Donat'a "onur", Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz'a "yılın en iyi kadın program sunucusu", N TV haber spikeri Ahmed Arpat'a "yılın en iyi erkek haber spikeri", Kanal 7 program sunucusu Mehmet Acet'e "yılın en iyi erkek program sunucusu", Fox televizyonundan İsmail Küçükkaya'ya "yılın en iyi sabah kuşağı", Kanal D ana haber spikeri Buket Aydın'a "yılın en iyi kadın haber spikeri" ödülü verildi. Geceye katılamayan ve "yılın en iyi haber bülteni" ödülüne layık görülen Star TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in ödülünü ise Star TV Haber Genel Yayın Koordinatörü Zafer Balkan aldı. Sanatçı Coşkun Sabah sevilen parçaları ile geceye renk kattı. - GAZİANTEP

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kadın, erken final yapıyor
Eşine şiddet uygulayan kişiye takılan elektronik kelepçe süresinin dolacak olması Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı

Son Dakika Haberleri
20:18 ERDOĞAN, ÜMMÜ GÜLSÜM GENÇ'LE CANLI YAYINLA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
20:16 Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması - Son Dakika
20:16 Cezayir, Libya'daki ateşkesi memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
20:15 Bursa'da 700 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
20:14 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gümüşhane'de ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
19:58 Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 20:18:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]