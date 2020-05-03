GAZİANTEP Gazeteyi sokaklarda bağırarak dağıttı - Son Dakika

Gazeteyi sokaklarda bağırarak dağıttı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 3'ncü gününde Gaziantep'in islahiye ilçesinde, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda gazete satıcısının sesleri yükseldi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde İslahiye'de sessizlik hakim oldu. İlçede 55 yıldır yayın yapan bir yerel gazete çalışanı sokak sokak dolaşarak elindeki mikrofonla 'yazıyor yazıyor diye bağırarak vatandaşlara gazete sattı. Polis ekipleri ise ilçe genelinde denetim yaparak,vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.