(GAZİANTEP) Gaziantep'te yürekleri ısıtan görüntü... Küçük kızın bayrak sevgisi kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te apartmanın bahçesinde oyun oynayan küçük kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı. Türk bayrağını yerden kaldırarak öpen kız çocuğu bayrağı gögsüne koyarak oynamaya devam etti.
Gaziantep'in merkez Şahinbey İlçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde evin balkonuna asılan Türk bayrağı rüzgarın etkisiyle aşağı düştü. Bahçeye düşen bayrak o sırada orada oyun oynayan kız çocuğunun dikkatini çekti. Oyunu yarıda bırakarak bayrağa doğru koşan kız çocuğunun, bayrağı yerden kaldırarak öptüğü anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kız çocuğu bayrağı öpüp alnına koyduktan sonra katlayarak gögsüne koydu. Yürekleri ısıtan anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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