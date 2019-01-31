Son Dakika Haberleri: Gaziantep Gazişehir, Kenan Özer'i Kadrosuna Kattı

Gaziantep Gazişehir, Kenan Özer'i Kadrosuna Kattı

18 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gazişehir Futbol Kulübü, son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giyen Kenan Özer'i 1 buçuk yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Gaziantep Gazişehir, Kenan Özer'i Kadrosuna Kattı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gazişehir Futbol Kulübü, son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giyen Kenan Özer'i 1 buçuk yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Transferlere ara vermeden devam eden Gaziantep Gazişehir, MKE Ankaragücü forması giyen Kenan Özer'i transfer ettiğini duyurdu. Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada deneyimli futbolcu ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

31 yaşındaki futbolcu orta sahada görev yapıyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:19 Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Gaziantep, Kenan Özer, Spor
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