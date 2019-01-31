Gaziantep Gazişehir, Kenan Özer'i Kadrosuna Kattı
18 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gazişehir Futbol Kulübü, son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giyen Kenan Özer'i 1 buçuk yıllığına transfer ettiğini açıkladı.
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gazişehir Futbol
Kulübü, son olarak MKE Ankaragücü
'nde forma giyen Kenan Özer
'i 1 buçuk yıllığına transfer ettiğini açıkladı.
Transferlere ara vermeden devam eden Gaziantep
Gazişehir, MKE Ankaragücü forması giyen Kenan Özer'i transfer ettiğini duyurdu. Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada deneyimli futbolcu ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.
31 yaşındaki futbolcu orta sahada görev yapıyor. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:19 Kaynak: İHA
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Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer'i Transfer Etti
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