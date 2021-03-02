Gaziantep-Gençlerbirliği maçının ardından - Ricardo Sa Pinto - Son Dakika

Gaziantep-Gençlerbirliği maçının ardından - Ricardo Sa Pinto

02.03.2021 19:43

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, ikinci golü attıktan sonra skoru korumaya yönelik oyun anlayışı içinde olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, ikinci golü attıktan sonra skoru korumaya yönelik oyun anlayışı içinde olduklarını söyledi.

Pinto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın başına geçtiğinden bu yana

en kötü ilk yarıyı oynadıklarını kaydetti.

Maça konsantre başlayamadıklarını ifade eden Pinto, "Defansif organize olamadık. İlk yarıda topu çok tutamadık, çok az hareketlilik gösterdik. Bu konsantrasyon düşüklüğü ilk golü yedirdi. Bu birden fazla golde olabilirdi." dedi.

Pinto, ikinci yarıda taktik değişikliği yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda 4-4-2'ye döndük. Bu planı hafta içinde ihtiyaç olur diye çalışmıştık. İkinci yarıya daha iyi başladık, daha iyi oynadık. Mirallas, kırmızı kart gördü, onun gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gereken bir hareket. Bu da galibiyete mal olabilirdi. 10 kişi kaldıktan sonra da 4-3-2 oynadık. Geride olmamıza rağmen beraberliğe yakalamamız ve maçı kazanmamız için baskı yapmamız gerekiyordu. Daha sonra arkalarında boşluklar bulduk, önce Maxim ve Andre, daha sonra Jefferson oyuna girdikten sonra, Maxim ve Jefferson arkadaki boşlukları gördü. Oyuncularımız oradaki boşlukları kullandılar, Kenan Özer ve Jefferson çok iyi oynadı. İkinci golü attıktan sonra 4-4-1'e döndük ve skoru korumaya yönelik oyun anlayışı içinde olduk. Sonuç olarak da bunu başardık."

Galibiyeti Jefferson'a armağan etmek istediğini dile getiren Pinto, "Oyuncularım ikinci yarıda savaşçı gibiydiler. Jefferson sakatlanmış olmasına rağmen oyundan çıkmadı, takımını yalnız bırakmadı.

Gaziantep-Gençlerbirliği maçının ardından - Ricardo Sa Pinto
Gaziantep-Gençlerbirliği maçının ardından - Ricardo Sa Pinto
Gaziantep-Gençlerbirliği maçının ardından - Ricardo Sa Pinto
Gaziantep-Gençlerbirliği maçının ardından - Ricardo Sa Pinto

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep-Gençlerbirliği maçının ardından - Ricardo Sa Pinto - Son Dakika Spor


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