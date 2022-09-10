GAZİANTEP GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NDE 'TOPLUMSAL OLAY' TATBİKATI - Son Dakika
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GAZİANTEP GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NDE 'TOPLUMSAL OLAY' TATBİKATI

10.09.2022 08:30

GAZİANTEP Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'nde meydana gelebilecek toplumsal olaylara karşı 195 personel ile tatbikat yapıldı.

GAZİANTEP Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'nde meydana gelebilecek toplumsal olaylara karşı 195 personel ile tatbikat yapıldı. Tatbikat gereği koğuşlarda yer alan göçmenlerin çıkardığı kargaşaya karşı güvenlik güçlerinin müdahale etmesi yer aldı.

Gaziantep Valiliğinin koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile 8 Eylül'de,?Acil Müdahale Tatbikatı? gerçekleştirildi. 195 personelin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği koğuşta karışıklık çıkaran göçmenlere görevli ekiplerin müdahale etmesi yer aldı. Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ??Oğuzeli Direkli Geri Gönderme Merkezinde önümüzdeki dönemde olabilecek toplumsal olayların önüne geçmek ve olay olması halinde hazırlık seviyesini yerinde görmek maksadıyla, Gaziantep Valiliğinin koordinesinde Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca ilgili kurumların (İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Oğuzeli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü) katılımıyla, 08.09.2022 günü Acil Müdahale Tatbikatı icra edilmiştir. Tatbikata toplam 195 personel katılmıştır. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı olarak Düzensiz Göçle Mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalara 724 aralıksız devam edilecektir??denildi.

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Kaynak: DHA

Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NDE 'TOPLUMSAL OLAY' TATBİKATI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NDE 'TOPLUMSAL OLAY' TATBİKATI - Son Dakika
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