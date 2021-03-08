Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği'ne yeni başkan-DÜZELTME - Son Dakika

Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği'ne yeni başkan

GAZİANTEP Girişimci İş Kadınları Derneği'nin yeni başkanı Beril Özlem Leylek oldu.

Kentte kadın girişimciliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek amacıyla 12 yıl önce kurulan Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği'nin (GAGİKAD) genel kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen kongrede Beril Özlem Leylek dernek başkanlığa seçildi. Derneği yeniden aktif hale getirmek için gerekli tüm fedakarlığı yapacaklarını ifade eden Leylek, kadınların hayatın her anlamında aktif olabilmesini amaçladıklarını belirterek, Derneğin yönetim üyeliğinden başkanlığına gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sizin gibi değerli üyelerimiz ile bu derneği sürekli ileri taşımayı hedefliyoruz. Bu Gaziantep'teki en eski STK'lardan birisi olarak şehrimize yeniden kazandırmayı hedefliyoruz. Derneğin bu gününe kadar gelmesine sebep olan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi bayrağı biz devir alıyoruz. Bu derneği eski şanlı günlerindeki gibi tüm kadınlara örnek olup, çalışma hayatında kadınların zorluklarına yardımcı olmaktan tutun, kadınların arkasında sürekli bir destek hissedecekleri bir dernek olmayı amaçlıyoruz diye konuştu.