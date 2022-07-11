Kayacık Baraj Göleti'nde bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine, olay yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü su altı dalgıç polis ekipleri, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu - Son Dakika

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