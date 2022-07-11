GAZİANTEP - Gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu - Son Dakika
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GAZİANTEP - Gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

11.07.2022 23:45
GAZİANTEP - Gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde baraj göletine giren 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde baraj göletine giren 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kayacık Baraj Göleti'nde bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine, olay yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü su altı dalgıç polis ekipleri, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gölette dalış yapan ekipler, 16 yaşındaki Suriye uyruklu Fatma Asfour'a ulaştı.

İncelemede hayatını kaybettiği belirlenen Asfour'un cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu - Son Dakika
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