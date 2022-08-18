Bunun üzerine sürücü O.A. aracı sağa çekerek durakladı. O.A. ve araçtaki ailesi yola indi. Bu sırada arkadan gelen O.K. (70) yönetimindeki 27 SE 900 plakalı otomobil, araçtan inen aileye çarptı.

Nurdağı-Gaziantep kara yolu Sakçagözü Mahallesi'nde, Suriye uyruklu sürücü O.A. (37) yönetimindeki 31 AIT 945 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep haberi! GAZİANTEP - Duman çıkan otomobilden inen aileden 2 kişi, otomobil çarpması sonucu öldü - Son Dakika

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