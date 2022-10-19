Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.

Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep gündem haberi... Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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