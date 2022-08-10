Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te bir tırda 2 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te bir tırda 2 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi

10.08.2022 20:19
Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te bir tırda 2 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep haberleri... Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 670 paket sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 670 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bir tırda arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 2 bin 670 paket sigara ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te bir tırda 2 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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