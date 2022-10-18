Olayla ilgili oluşturulan özel ekip, cinayet şüphelisinin Çubuk'un eniştesi H.T. olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Eyüpsultan, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! GAZİANTEP - Eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı - Son Dakika

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