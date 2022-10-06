Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığım koordinesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Gaziantep, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep gündem haberi... Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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