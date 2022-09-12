Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te 'park' kavgasında diş teknisyeni bıçaklandı - Son Dakika
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Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te 'park' kavgasında diş teknisyeni bıçaklandı

12.09.2022 18:13
Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te 'park' kavgasında diş teknisyeni bıçaklandı

Gaziantep haberine göre GAZİANTEP'te 'park' meselesi nedeniyle çıkan kavgada diş teknisyeni Hamit Yıldız (39), bıçaklanarak yaralandı.

GAZİANTEP'te 'park' meselesi nedeniyle çıkan kavgada diş teknisyeni Hamit Yıldız (39), bıçaklanarak yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli bir grup, ağız ve diş sağlığı kliniği önüne otomobil park etti. Dışarı çıkan çalışanlar, gruptan araçlarını çekmelerine istedi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, diş teknisyeni Hamit Yıldız bıçak darbesi ile yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı. Yıldız'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Klinik sahiplerinin yakınları ise otomobile zarar verdi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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GAZİANTEP'TE 'PARK' KAVGASINDA DİŞ TEKNİSYENİ BIÇAKLANDI GAZİANTEP'TE 'PARK' KAVGASINDA DİŞ TEKNİSYENİ BIÇAKLANDI
Kaynak: DHA

Hamit Yıldız, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te 'park' kavgasında diş teknisyeni bıçaklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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