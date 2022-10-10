İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sosyal medya üzerinden kesici alet satışı yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te sosyal medya üzerinden kesici alet satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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