Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te sosyal medya üzerinden kesici alet satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te sosyal medya üzerinden kesici alet satan şüpheli yakalandı

10.10.2022 10:30
Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te sosyal medya üzerinden kesici alet satan şüpheli yakalandı

Gelen Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te sosyal medya hesaplarında yasal olmayan kesici alet satışı yapan şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te sosyal medya hesaplarında yasal olmayan kesici alet satışı yapan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sosyal medya üzerinden kesici alet satışı yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı, 17 kesici aleti ele geçirdi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te sosyal medya üzerinden kesici alet satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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