Evde bulunan ve yatağa bağımlı olduğu belirtilen Ş.K. ise sağlık ekiplerince kontrol amaçlı İslahiye Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Kahramanmaraş, Gaziantep, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep gündem haberleri... Gaziantep'te bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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