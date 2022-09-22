GAZİANTEP'te, polis ekiplerince FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, örgüt ile irtibatlı olduğunu saptanan 3 kişinin adresine operasyon düzenlendi. Aramalarda, dijital materyallere el konulurken, adreslerde bulunan ve ismi açıklanmayan 3 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki sorguları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU 3 GÖZALTI - Son Dakika