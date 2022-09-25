İslahiye ilçe kırsalında, yasak olmasına rağmen usulsüz av yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinde kırsal alanda tüfekle kaçak avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı. Ekipler, kaçak avlanan ismi açıklanmayan kişilere 932'şer lira idari para cezası uygulayıp, yanlarında bulunan av tüfeklerine ise el koydu.

Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep gündem haberleri... Gaziantep'te kaçak avlanan 2 kişiye para cezası - Son Dakika

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