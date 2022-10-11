Gaziantep gündem haberleri | Gaziantep'te kızını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan babaya müebbet hapis

Gaziantep'te kızını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sabri Y, avukatı ve yakınları katıldı.

Sanık, kızını öldürmek istemediğini iddia ederek, "Eğer kasten öldürmek isteseydim daha önce gittiğimiz Fırat Nehri'ne atabilirdim ama yapmak aklımdan bile geçmiyordu. Olay günü korkutmak istediğim için silahı çektim. Ben vurmasam kendisi intihar edecek gibiydi, üstüme geldi, o sırada silah ateş aldı." dedi.

Duruşma savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık çok pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Merkez Şahitkamil ilçesinde 19 Ağustos 2021'de bir süre önce eşinden ayrılıp babaevine dönen Fatma Y, babasıyla yaşadığı tartışma sonrasında tabancayla öldürülmüş, gözaltına alınan baba tutuklanmıştı.