İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir uygulama noktasında durdurduğu 2 otomobilde arama yaptı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Otomobildeki yangın söndürme tüpünde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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