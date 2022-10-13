İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Emrah Yıldız, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Tartıştığı genç tarafından bıçaklanan otobüs şoförü öldü - Son Dakika

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