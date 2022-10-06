Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, 2 zanlının yaya üst geçidinde bulunan yürüyen merdivenin yanında bir süre beklediği, ardından söktükleri kapakları bir kamyonete yüklediği görünüyor.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 23 Nisan, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Üst geçidin yürüyen merdiven kapaklarını çaldılar - Son Dakika

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