GAZİANTEP - Üst geçidin yürüyen merdiven kapaklarını çaldılar - Son Dakika
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GAZİANTEP - Üst geçidin yürüyen merdiven kapaklarını çaldılar

06.10.2022 21:12

Gaziantep'te yaya üst geçidinin yürüyen merdiven kapaklarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te yaya üst geçidinin yürüyen merdiven kapaklarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Mahallesi Üniversite Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinin yürüyen merdiven kapaklarının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların İ.A ve U.T.D olduğunu belirledi.

Adresleri belirlenen İ.A ve U.T.D ile çalıntı malzeme aldığı tespit edilen İ.H.D gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen 3 zanlının buradaki işlemleri devam ediyor.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, 2 zanlının yaya üst geçidinde bulunan yürüyen merdivenin yanında bir süre beklediği, ardından söktükleri kapakları bir kamyonete yüklediği görünüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 23 Nisan, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Üst geçidin yürüyen merdiven kapaklarını çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Üst geçidin yürüyen merdiven kapaklarını çaldılar - Son Dakika
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