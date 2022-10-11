İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İslahiye ilçe merkezi ile kırsal alanlarda uygulama yapıldı. Ekipler uygulamada, park, kafe, kıraathane ile araç ve sürücüler üzerinde denetim gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep gündem haberleri... İslahiye'de 'huzur ve güven' uygulaması yapıldı - Son Dakika

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