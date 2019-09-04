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Gaziantep gürültü eylem planı çalıştayı, yol haritasını belirledi

4 saat önce

TÜBİTAK MAM 2016 yılında hazırlanan "Stratejik Gürültü Haritası Projesi"nden yola çıkarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gürültü Eylem Planı" hazırlama çalışmalarına akustik uzmanlarıyla başlatıldı.

Gaziantep gürültü eylem planı çalıştayı, yol haritasını belirledi, System.String[]

21 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenen Gaziantep Gürültü Eylem Planı Çalıştay'ında proje kapsamında yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonucu belirlenen sessiz alanlar ve potansiyel gürültülü bölgeler sunuldu.

Şehirde 18 adet karayolu, 2 adet endüstri ve 1 adet eğlence yerinin yanı sıra, Nizip ilçesinde ise 3 adet karayolu, 2 adet sanayi ve eğlence yerlerinde bulunan gürültü yönetim alanlarına yönelik senaryolar belirlendi.

Gürültü eylem planı hazırlık çalışmaları kapsamında Akustik uzmanları ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan eylem planı taslağında, gürültü yönetim alanları; Üniversite bulvarı, Başkarakol kavşağı, Atatürk bulvarı, Milli Egemenlik bulvarı, Ali Nadi Ünler kavşağı, Abdülkadir Konukoğlu bulvarı, Sani Konukoğlu Ortaokulu kavşağı olarak tespit edildi.

Gürültülü bölgelere yönelik gürültü azaltım modelleme yaklaşımları ile güncel gürültü ölçüm sonuçları ve trafik kavşak sayım verileri karşılaştırıldı. Buna göre gürültü yönetim alanlarında bulunan yollar gerçek seviyeleri yansıtacak şekilde revize edildi. Gürültü yönetim alanlarına ilişkin azaltım senaryoları çalıştay kapsamında, davet edilen diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine sunularak görüşleri soruldu.

Çalıştay çıktıları ile genel değerlendirmelerin yapılmasının ardından Gaziantep Gürültü Eylem Planı projesi tamamlanarak huzurlu ve sessiz bir kent yaşamı için paydaş kurumlarla söz konusu eylem planının eşgüdüm içerisinde yürütülmesi sağlanacak.

Hazırlanan Gaziantep'e ait Stratejik Gürültü Haritası Projesi'ne bağlı olarak, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gürültü Eylem Planı"na ilişkin çalışmalar, 2019 Haziran ayında başlatıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:21 Kaynak: Bültenler
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