Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı

27.03.2022 09:54
Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı

Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Olağan Genel kurulu gerçekleştirildi.

Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Olağan Genel kurulu gerçekleştirildi.

Araban ilçesinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda, tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan Mustafa Tatlı yeniden seçildi.

Tatlı, yaptığı konuşmada tüm katılımcılara teşekkür ederek, "2015 yılında kurulan ve 450 üyesi bulunan Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğimizin 3'üncü Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Genel Kurulumuza teşrifleriyle bizleri onurlandıran önceki dönem Adalet Bakanımız sayın Abdulhamit Gül, Gaziantep Valimiz sayın Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Araban ilçesi Kaymakamımız sayın Ömer Sevgili, Gaziantep Milletvekillimiz sayın Derya Bakbak, Araban Belediye Başkanımız sayın Hasan Doğru, İlçe Jandarma Komutanımız, İlçe Emniyet Amirimiz, Siyasi Parti Başkanlarımız, Kurum Müdürlerimiz, STK Başkanlarımız, kıymetli şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi şehrimizin kahraman güvenlik korucularımıza saygı, şükran ve teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Adalet Eski Bakanı Gül Araban'ı ziyaret etti Adalet Eski Bakanı Gül Araban'ı ziyaret etti Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği 3'üncü Olağan Genel Kurulu yapıldı Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği 3'üncü Olağan Genel Kurulu yapıldı

Mustafa Tatlı, Gaziantep, Hisarcık, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini ele geçirdi!
09:47 Patronunun karısıyla ilişkisi ortaya çıkınca öldürülmüş!
09:30 Müge Anlı'da kayıp Dursun Zehir cinayeti çözüldü, torunu itiraf etti!
09:21 Galatasaray'da ilk aday belli oldu! Ünal Aysal ekibiyle birlikte geri geliyor
09:16 Hamile olan sosyetik güzel Dila Tarkan'ın gelinliğine yorum üstüne yorum yağdı!
08:47 İdari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas neden seçimde aday olamayacak?
08:14 Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi, kulüp seçime gidiyor
08:11 Ak Parti'den 5 vekil stokçuluğa karşı sahaya iniyor!
00:58 Rus birlikleri Kiev'e girmeyi başaramadı! Başkentten 70 kilometre kadar geri püskürtüldü
00:54 Çok konuşulacak iddia! Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'a Almanca küfürler etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 10:00:29. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement