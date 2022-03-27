Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Olağan Genel kurulu gerçekleştirildi.

Araban ilçesinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda, tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan Mustafa Tatlı yeniden seçildi.

Tatlı, yaptığı konuşmada tüm katılımcılara teşekkür ederek, "2015 yılında kurulan ve 450 üyesi bulunan Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğimizin 3'üncü Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Genel Kurulumuza teşrifleriyle bizleri onurlandıran önceki dönem Adalet Bakanımız sayın Abdulhamit Gül, Gaziantep Valimiz sayın Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Araban ilçesi Kaymakamımız sayın Ömer Sevgili, Gaziantep Milletvekillimiz sayın Derya Bakbak, Araban Belediye Başkanımız sayın Hasan Doğru, İlçe Jandarma Komutanımız, İlçe Emniyet Amirimiz, Siyasi Parti Başkanlarımız, Kurum Müdürlerimiz, STK Başkanlarımız, kıymetli şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi şehrimizin kahraman güvenlik korucularımıza saygı, şükran ve teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadelerini kullandı.