Gaziantep haber | Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika
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Gaziantep haber | Gaziantep FK maçının ardından

15.10.2022 23:26

Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep FK maçının ardındanHasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Gaziantep FK maçının ardından

Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, mağlubiyetten duydukları üzüntüyü belirtti. Palut, "Kazanmak istediğimiz bir oyundu. Maçın geneline baktığınız zaman orada tamamen domine eden takım Konyaspor'du. Bu üstün oyunu dakika dakika agresifleştiren net pozisyonlara çeviren takım bizdik. Hemen hemen 100 dakika boyunca rakip tarafa pozisyon vermedik. Maalesef duran toptan, beraberliğe üzüleceğimiz bir karşılaşmadan puansız olarak ayrılıyoruz. Rakibi tebrik ederim. Evet çok üzüldük. Taraftarımız bizi çok iyi destekledi. Bir kere onları üzdük. Üç puan kaybettik. Yara aldık. Bunlar üzücü ama panikleyecek bir durumumuz yok. Takımın sahada ne yapmak istediğini çok iyi biliyor. Bugün eksik olan skordu. Biz doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz ve buna devam edeceğiz. İnşallah hemen bir sonraki maçta istediğimiz skor ve puanlara da yansıtmaya çalışacağız? dedi.

EROL BULUT: BU GALİBİYET ÖZ GÜVENİMİZİ DAHA DA ARTTIRACAK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise 'Maça iyi başladık topu da iyi çevirdik. İlk 30-35 dakikada geçişleri yakaladığımız pozisyonlar var. Rakibi eksik yakaladığımız pozisyonlar var. Ama maalesef sonuçlandıramadık istediğimiz gibi. Bir iki tanesini daha iyi değerlendirecek olsaydık belki gol atabilirdik. Rakip gittikçe de daha güçlü pozisyona girdi. İlk yarıda yakaladıkları iki üç net pozisyon var golü bulabilirdiler, öne geçebilirdiler. Ben futbolcularıma tek tek hepsini tebrik ediyorum müthiş mücadele gösterdiler. Bazen maçlar oynanarak değil savaşarak kazanılması gerekiyor. Bu böyle bir maçtı bizim adımıza. Geçen hafta özgüvenden bahsediyordum. Öz güvenimiz gittikçe artacak galip geldiğimiz sürece. Geçen hafta beraberlik Adana Demirspor karşısında, bugün aldığımız bu galibiyet bizim öz güvenimizi daha da arttıracak. Önümüzdeki maçlara daha özgüvenli çıkacağımız ve futbolumuzu da inşallah daha geliştirerek, topla birlikte top bizdeyken daha güzel futbol seyrettirmek istiyoruz' diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Konyaspor, DHA, Güncel, Son Dakika

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