Gaziantep haber... Gaziantep'te 2 aylık bebek evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Gaziantep haber... Gaziantep'te 2 aylık bebek evinde bıçaklanarak öldürüldü

07.10.2022 13:15
Gaziantep haber... Gaziantep'te 2 aylık bebek evinde bıçaklanarak öldürüldü

Gaziantep habere göre Gaziantep'te evlerinde 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde, annesi de yaralı şekilde bulundu.

Gaziantep'te evlerinde 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde, annesi de yaralı şekilde bulundu.

Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir evde yaralama olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, yaptıkları incelemede bıçaklanarak öldürülen 2 aylık bebek M.Ş'nin cansız bedenine ulaştı.

Evde kollarından yaralı halde bulunan anne N.Ş. ise sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haber... Gaziantep'te 2 aylık bebek evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep haber... Gaziantep'te 2 aylık bebek evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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