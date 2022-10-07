Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir evde yaralama olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, yaptıkları incelemede bıçaklanarak öldürülen 2 aylık bebek M.Ş'nin cansız bedenine ulaştı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep haber... Gaziantep'te 2 aylık bebek evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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