GAZİANTEP'TE 3 MİLYON 230 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE 3 MİLYON 230 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

14.10.2022 09:48

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kamyonun kasasında gümrük kaçağı 3 milyon 230 bin boş makaron ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kamyonun kasasında gümrük kaçağı 3 milyon 230 bin boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent girişinde şüphe üzerine kamyonu durdurdu. Kamyon kasasında yapılan aramada, yasa dışı yollarla getirilen 3 milyon 230 bin boş makaron ele geçirildi. İsmi açıklanmayan kamyon sürücüsü, gözaltına alınarak, yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 3 MİLYON 230 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE 3 MİLYON 230 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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