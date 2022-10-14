GAZİANTEP - Bir kamyonda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ekipler, kentte kaçak ürün taşıdığı değerlendirilen bir kamyonu takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramada 3 ton kaçak akaryakıt ve 6 fiber tank ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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