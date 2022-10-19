İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep haber | Gaziantep'te bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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