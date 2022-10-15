Gaziantep haber! Gaziantep'te çeşitli suçlardan gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı

Gaziantep'te "yağma" ve "açıktan hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 4 "yağma", "açıktan hırsızlık", "mala zarar verme" ve "otomobilden hırsızlık" olayına ilişkin, çok sayıda suç kaydı bulunan 8 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 2'si tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.
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