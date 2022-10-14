Gaziantep haber: Gaziantep'te dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep haber: Gaziantep'te dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı

14.10.2022 09:20
Gaziantep haber: Gaziantep'te dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı

Gaziantep haberi: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik suçuna karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik suçuna karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Atatürk Mahallesi'nde durdurduğu bir araçta arama yaptı.

Sahte dolar, av tüfeği ve 10 fişek ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına karıştıkları belirlenen 3 zanlı jandarmaya götürüldü.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haber: Gaziantep'te dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep haber: Gaziantep'te dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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