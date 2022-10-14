Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Atatürk Mahallesi'nde durdurduğu bir araçta arama yaptı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep haber: Gaziantep'te dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.