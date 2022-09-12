Gaziantep haber! Gaziantep'te halı fabrikasında yangın; 5 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Gaziantep haber! Gaziantep'te halı fabrikasında yangın; 5 işçi dumandan etkilendi

12.09.2022 14:00
Gaziantep haber! Gaziantep'te halı fabrikasında yangın; 5 işçi dumandan etkilendi

Gaziantep gündem haberi | GAZİANTEP'te, halı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

GAZİANTEP'te, halı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 işçi de hastaneye kaldırıldı.

Kentte 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki halı fabrikasında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbarla bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürürken soğutma çalışması başlattı. Dumandan etkilenen 5 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Öte yandan yangın bölgesini görüntüleyen gazetecilere, fabrika çalışanları ve yöneticileri tepki gösterdi. İşçiler, bir gazeteciyi darbedip, telefonunu aldı. Basın mensubu ise karakola giderek şikayette bulundu.


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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haber! Gaziantep'te halı fabrikasında yangın; 5 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep haber! Gaziantep'te halı fabrikasında yangın; 5 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
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