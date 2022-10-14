Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bozoklar Mahallesi'nde bir iplik atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... GAZİANTEP - İplik atölyesinde çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika

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