Son dakika haberi... GAZİANTEP - İplik atölyesinde çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Son dakika haberi... GAZİANTEP - İplik atölyesinde çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi

14.10.2022 15:27

Son dakika haberine göre Gaziantep'te iplik üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep'te iplik üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bozoklar Mahallesi'nde bir iplik atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 işçiye olay yerinde müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

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Son dakika haber | GAZİANTEP - Ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber | GAZİANTEP - Ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te ecza deposunda korkutan yangın Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te ecza deposunda korkutan yangın
Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... GAZİANTEP - İplik atölyesinde çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... GAZİANTEP - İplik atölyesinde çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
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