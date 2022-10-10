Gaziantep haber! Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep haber! Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen kişi yakalandı

10.10.2022 12:03
Gaziantep haber! Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen kişi yakalandı

Gaziantep habere göre Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şehitkamil ilçesinde kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 9 tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 36 şarjör, 63 fişek, 4 matkap ve silah parçaları ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haber! Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika

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