Adreste yapılan aramada, 9 tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 36 şarjör, 63 fişek, 4 matkap ve silah parçaları ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şehitkamil ilçesinde kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep haber! Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika

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